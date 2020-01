Renzi: "Auguro a Di Maio di non vivere ipocrisia di ex-aduatori"

Social

Georgina Rodriguez, il ballo erotico di lady Ronaldo dopo il gol di Cristiano contro la Roma Video

Georgina Rodriguez balla dopo il gol di Cristiano Ronaldo contro la Roma che ha spalancato la strada al 3-1 della Juventus, ieri sera mercoledì 22 gennaio, per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Per approfondire leggi anche: Georgina Rodriguez: curve pericolose in palestra Lady Ronaldo ha celebrato il compagno postando il sinistro vincente del campione portoghese per il gol dell'1-0 ...