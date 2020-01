(Agenzia Vista) Modena, 23 gennaio 2020 Emilia-Romagna, blitz di Salvini in un negozio a Modena: "Qui si spaccia, va chiuso" "In questo negozio si spaccia, va chiuso" così il leader della Lega, Matteo Salvini, indicando in diretta Facebook il numero civico di un negozio a Modena indicato come luogo di spaccio. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev