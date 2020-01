Ilva, Landini: "Serve chiarezza, non accettiamo licenziamenti"

Salvini: "In Emilia-Romagna stravinciamo, poi mandiamo a casa il Governo"

(Agenzia Vista) Ravenna, 24 gennaio 2020 Salvini: "In Emilia-Romagna stravinciamo, poi mandiamo a casa il Governo" "In Emilia-Romagna stravinciamo, poi mandiamo a casa il Governo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto dal palco di Ravenna dove il centrodestra unito ha chiuso la campagna elettorale in Emilia-Romagna a sostegno di Lucia Borgonzoni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...