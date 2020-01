(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2020 Sordi, Satta: "Per lui l'America era un mito. Era uno sciupafemmine, ma ha anticipato il femminismo" La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa per la presentazione della mostra "Il centenario - Alberto Sordi 1920-2020", per celebrare il grande artista a 100 anni dalla nascita. Dal 7 al 29 giugno la Villa romana dell'attore sarà aperta al pubblico per la prima volta. La mostra è promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, con Roma Capitale e con Regione Lazio, ed è curata da Alessandro Nicosia, presidente di Creare Organizzare Realizzare, insieme a Vincenzo Mollica e Gloria Satta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev