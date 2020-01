(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2020 Sordi, Catherine Spaak :"Ci siamo schiaffeggiati per una scena e siamo diventati amici" La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa per la presentazione della mostra "Il centenario - Alberto Sordi 1920-2020", per celebrare il grande artista a 100 anni dalla nascita. Dal 7 al 29 giugno la Villa romana dell'attore sarà aperta al pubblico per la prima volta. La mostra è promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, con Roma Capitale e con Regione Lazio, ed è curata da Alessandro Nicosia, presidente di Creare Organizzare Realizzare, insieme a Vincenzo Mollica e Gloria Satta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev