(Agenzia Vista) Bologna, 19 gennaio 2020 'Bentornati in mare aperto', le sardine a Bologna: "Su Bibbiano chiediamo rispetto da Salvini" “Bentornati in mare aperto” è la grande scritta che campeggia in Piazza XXIII Agosto dove nel pomeriggio di oggi si terrà la manifestazione delle Sardine a due mesi dall'esordio in Piazza Maggiore. Questa mattina tecnici e operai al lavoro per l'allestimento del palco dove si esibiranno gruppi musicali e artisti. Intervista a Lorenzo Donnoli / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev