(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 Franceschini: "Il Paese deve lavorare per governare la crescita del turismo dei prossimi anni" "Il Paese deve lavorare per governare la crescita del turismo dei prossimi anni". Così il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, intervenuto a margine del dialogo 'Prendersi cura dell'Italia bene comune' al Quirinale in occasione dei 125 anni del Touring Club Italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it