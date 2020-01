(Agenzia Vista) Contigliano, 14 gennaio 2020 Governo, Gualtieri: "Abbiamo salvato il Paese, discontinuità evidente" "Abbiamo salvato il Paese, discontinuità evidente". Così il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto dal palco della due giorni del Partito Democratico a Contigliano 'Oggi per un domani'. Parlamentari. Ministri e amministratori locali del partito si sono riuniti per due giorni presso l'Abbazia di San Pastore per discutere dell'agenda di Governo per il 2020 da proporre al Movimento 5 Stelle e del futuro stesso del PD. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it