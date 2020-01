Consiglio regionale Piemonte dichiara stato di emergenza occupazionale e salariale

(Agenzia Vista) Torino, 10 gennaio 2020 Piemonte approva Stato di Emergenza occupazionale Stato di emergenza occupazionale e salariale in Piemonte. Lo ha dichiarato il Consiglio regionale del Piemonte che ha approvato all’unanimità un odg in cui si chiede il "rifinanziamento in deroga alla Cigs e il finanziamento di 150 milioni di euro per le aree colpite da crisi industriali in Piemonte, promessi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte". _Courtesy CRP Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev