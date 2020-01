(Agenzia Vista) USA, 04 gennaio 2020 03-01-20 Raid Usa a Bagdad, Trump: "Non vogliamo iniziare una guerra" - SOTTOTITOLI Il presidente Usa, Donald Trump, in conferenza stampa per spiegare l'attacco del raid USA a Bagdad che è stato lanciato con l'obiettivo di uccidere il generale iraniano Qasem Soleimani. Così Trump: "Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria" / fonte Whitehouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev