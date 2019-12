(Agenzia Vista) Taranto, 25 dicembre 2019 Conte a Taranto per la vigilia di Natale: "Governo all'opera per rilanciare la città. Ce la faremo." "Questa vigilia natalizia l’ho trascorsa con i cittadini di Taranto, alcuni di questi particolarmente bisognosi. Taranto è una città molto bella, che reca però ferite profonde, antichi solchi scavati negli anni. Il Governo è all’opera per recuperare le tante occasioni perse e per rilanciare tutte le sue potenzialità. Ce la faremo. Tutti insieme. La comunità tarantina lo merita. Lo merita l’Italia." Così il presidente del Consiglio Giuseppe COnte pubblicando il video-racconto della visita a Taranto alla Vigilia di Natale. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev