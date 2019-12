(Agenzia Vista) Parigi, 25 dicembre 2019 Ballerine dell'Opera di Parigi in strada con Lago dei cigni contro la riforma delle pensioni Le ballerine dell'Opera di Parigi partecipano alla protesta contro la riforma delle pensioni voluta da Macron danzando il Lago dei Cigni di Čajkovskij sulla scalinata del teatro. Sullo sfondo gli striscioni "L'Opera di Parigi è in sciopero" e che "La cultura è in pericolo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev