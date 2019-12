(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2019 La manovra spiegata in stile Camera Cafè, lo spot del M5s "Aiutare le famiglie è un obbligo tassativo dello Stato e non si fa attraverso slogan, ma con politiche mirate. Per questo in Manovra abbiamo messo 2,8 miliardi per il bonus bebè, il bonus asili nido e l’assegno unico familiare e prevediamo anche un bonus di 400 euro per l’acquisto di latte artificiale per le mamme che per problemi di salute non possono allattare. Noi facciamo i fatti. Gli altri invece si riempiono la bocca di buoni propositi ma poi al dunque non votano misure come queste!" Il post sui social del Movimento 5 stelle. Fonte: Facebook/Movimento 5 stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev