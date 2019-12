(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Berlusconi: "Salvini, frase 'pieni poteri' sbagliata, ma non ha volontà di diventare uomo di potere" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tempio di Adriano per la presentazione del libro di Bruno Vespa. Così Berlusoni: "Non c'è neppure nella più piccola parte in Salvini l'idea, la volontà di diventare uomo di potere. E' stata assolutamente sbagliata quella frase in cui ha chiesto pieni poteri. Voleva dire che avendo una maggioranza ampia si poteva intervenire con dei provvedimenti per migliorare la vita degli italiani. Lui con me si è lamentato di alcuni ostacoli che ha trovato ma si e' scusato per quella frase" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it