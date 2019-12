(Agenzia Vista) Bologna, 18 dicembre 2019 Vasco Rossi 'in incognito' a Bologna, passeggia canticchiando in Piazza Maggiore Vasco Rossi pubblica su Instagram un video in cui si riprende mentre canticchia in Piazza Maggiore a Bologna con cappello e occhiali da sole per non farsi riconoscere. Fonte: Instagram/Vascoi Rossi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev