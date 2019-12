(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Crisi d'impresa, Parrotta: "Assetto organizzativo beneficio immediato in ottica di difesa" "Ritengo che la grande novità del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sia stata quella di portare una modifica all'interno del codice civile ed in particolare sull'art. 2086 che prevede in sostanza un obbligo di legge per le imprese di dotarsi sui un adeguato assetto organizzativo. Questo comporta un beneficio immediato in ottica di difesa in sede penale e da azioni di responsabilità in sede civile." Lo dice Alessandro Parrotta, Prof. di Diritto della Cooperazione Internazionale e Avvocato in Torino intervenendo al convegno “La liquidazione giudiziale e le azioni di responsabilità: la quantificazione del danno” che si è svolto presso la sala Zuccari del Senato della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it