Manovra, Casellati: "Dibattito in aula non puo' venir meno, si rispetti centralità Parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Casellati dibattito in aula non puo' venir meno, si faccia patto etico tra Governo e Camere La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha incontrato la stampa parlamentare per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev