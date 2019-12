(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo" la mostra al Museo di Roma in Trastevere Al Museo di Roma in Trastevere l'esposizione "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo". Una mostra fotografica realizzata in base allo sviluppo di 36 lastre di vetro originali risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso. "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”, ospitata dal Museo di Roma in Trastevere dal 12 dicembre al 12 gennaio 2020, vuole celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bulgaria e Italia, e che coincide con la nomina di Sofia a capitale della Bulgaria. La Mostra propone un allestimento interattivo con proiezioni 3D e percorsi multisensoriali. Lo spettatore può infatti intraprendere un viaggio immersivo attraverso un percorso multimediale costituito da 36 preziose lastre di vetro fotografiche. Le curatrici Irina Dilkova e Milena Kaneva, suggeriscono uno stimolante contrasto in veste hi-tech con l’epoca raccontata dalle immagini, utilizzando didascalie in realtà virtuale, QRCode e la proiezione di un documentario del titolo “ Un Tesoro nel Cuore”, esaltandone il forte potere evocativo. Proiettati sulle pareti del museo, le lastre di vetro raccontano, nella loro versione animata, luoghi e costumi della Bulgaria degli anni ’20 e ’30 del ’900 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it