(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2019 Il medico di Lampedusa Bartolo: "Ho molta fiducia nelle sardine e loro in me" Piazza San Giovanni a Roma si riempie di sardine. Sul palco il presidente dell'Anpi, Carla Nespolo, l'eurodeputato del Pd ed ex medico dei migranti a Lampedusa, Pietro Bartolo, il leader del movimento, Mattia Santori, e tanti altri. Alla manifestazione, aperta con 'Bella Ciao' e con la lettura della Costituzione, hanno partecipato circa 35mila persone, secondo fonti della Questura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev