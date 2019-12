(Agenzia Vista) Londra, 13 dicembre 2019 Regno Unito, protesta contro Boris Johnson: "Non è il nostro primo ministro", speciale SOTTOTITOLI Alcune decine di manifestanti si sono riuniti davanti a Downing Street 10 per protestare contro il primo ministro britannico, Boris Johnson, confermato oggi da una vittora schiacciante contro il partito laburista. "Boris Johnson via", "Boris Johnson non è il mio primo ministro" e ancora "Boris Johnson razzista, sessista e anti-gay" sono gli slogan urlati dai dimostranti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev