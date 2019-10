(Agenzia Vista) Atene, 11 ottobre 2019 Siria, Mattarella UE Marginale, ma ne paga le conseguenze "Due anni fa avevo detto che gli avvenimenti in Siria avrebbero portato conseguenze molto gravi innanzitutto per i siriani e poi per la Ue, che era priva di influenza sostanziale in quel teatro. Oggi e' ancora piu' cosi'. Il ruolo dell'Unione resta marginale ed è per questo che è necessario lavorare per costruire un soggetto autorevole". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'intervento nella seconda sessione dei lavori del vertice dei Capi di Stato di Ariopolis ad Atene. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev