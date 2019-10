(Agenzia Vista) Atene, 11 ottobre 2019 Migranti, Mattarella gestione comune o Europa sara' travolta "La solidarietà è il valore fondante dell'Unione europea, è il motivo che ha fatto nascere l'Unione 70 anni fa. L'alternativa alla solidarietà rischia di essere ciò che è successo alla sinagoga di Halle, odio e violenza". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto al vertice dei capi di Stato ad Atene. "L'Unione Europea non è una comunità di interessi - ha aggiunto - L'Unione economica e monetaria e' una cartina di tornasole e indica la fragilita' di questa costruzione: l'Europa e' un cantiere aperto la cui architettura deve essere consolidata e completata per garantire stabilita' economica ai cittadini". Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul tema dei migranti, al centro del dibattito in Grecia. "E' necessaria una gestione comune - ha spiegato - altrimenti l'Europa rischia di essere travolta da questo fenomeno. La cosa principale è comunque quella di salvare le vite in mare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev