(Agenzia Vista) Milano, 07 ottobre 2019 Funerali Squinzi, Bettini: "Grande uomo, con lui cresciuti come uomini e poi come atleti" Così Paolo Bettini, ex campione di ciclismo italiano, ai funerali di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo ed ex presidente di Confindustria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev