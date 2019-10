(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2019 Mafia, Salvini: "Far uscire Brusca sarebbe pessimo segnale, non insultate le vittime" "Far uscire Brusca sarebbe pessimo segnale, non insultate vittime della Mafia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta facebook. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev