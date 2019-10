(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2019 All'Universitás Mercatorum di Roma la prima edizione della ECLJ Summer School per formazione giudici dal 4 al 7 ottobre, la 1 edizione della ECLJ Summer School, nell'ambito del Progetto internazionale: “Presente e futuro del diritto della concorrenza dell'UE per i giudici nazionali: un approccio pratico”. Il Progetto ECLJ nasce da un'iniziativa dell'Universitàs Mercatorum in collaborazione con l'Università Telematica Pegaso, cofinanziata dalla DG Concorrenza della Commissione Europea. L'obiettivo è quello di orientare la formazione dei giudici provenienti da 27 paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Albania, nell'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza, in particolare per quanto concerne l'applicazione a livello pubblico e privato delle norme antitrust e degli aiuti di Stato. Hanno introdotto i lavori: il Rettore dell’Universitàs Mercatorum Giovanni Cannata, il Rettore di Unipegaso Alessandro Bianchi, il Direttore Scientifico Francesco Fimmanò, il Coordinatore dello Steering Committe Michele Corleto. Tra i relatori della 4 giorni di seminari e forum di discussioni con i Magistrati europei: il Direttore Generale dell’Antitrust Andrea Pezzoli, Giuseppe Cataldi dell'Università di Napoli "L'Orientale", Biagio Giliberti di UniMercatorum, Eugenio Zaniboni della LUISS, Stefano Bastianon dell’Universita di Bergamo, Francesco Sucameli Giudice della Corte dei Conti. Il Prof. Fimmano, Direttore scientifico, Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha dichiarato:”La ECLJ SS intende perseguire un duplice ordine di finalità: non solo garantire un'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'Ue da parte dei giudici dei tribunali nazionali dei singoli Stati membri, ma sopratutto creare un Network giudiziario europeo in questo campo quale strumento fondamentale per l'effettiva applicazione degli strumenti dell'Unione disponibili nel settore della giustizia civile”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev