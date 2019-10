(Agenzia Vista) San Gemini, 06 ottobre 2019 Di Maio alla festa di San Gemini in Umbria canta 'Che sarà' dei Ricchi e Poveri "Ieri sera a San Gemini è stata una grande festa! P.S. Chiedo scusa ai Ricchi e Poveri" Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, su Facebook pubblicando un video in cui canta 'Che sarà' dei Ricchi e Poveri alla festa di San Gemini in Umbria. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev