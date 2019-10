(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2019 Flavio Alivernini racconta il suo libro 'La grande nemica. Il caso Boldrini' Nella Sala Stampa di Montecitorio la presentazione del libro di Flavio Alivernini "La grande nemica. Il caso Boldrini". Insieme all'autore presenti i deputati Antonio Palmieri di Forza Italia e Filippo Sensi del Pd, e la giornalista dell'Espresso Susanna Turco. "Ho lavorato 4 anni a fianco di Laura Boldrini - racconta Alivernini - e a un certo punto ho deciso di raccontare quello che avevo vissuto. E' una storia di bullismo a lieto fine, una storia di riscatto. Questo libro l'ho dedicato a Carolina Picchio, una ragazza di 14 anni che si è tolta la vita perché non ha resistito alla vergogna della gogna mediatica. Quindi spero che il mio libro sia utile soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che continuamente subiscono violenze sui social network, perché è come una cassetta degli attrezzi che serve ai ragazzi per reagire quando si trovano di fronte la prepotenza dei bulli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev