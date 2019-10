(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 ottobre 2019 Migranti, Carola Rackete al Parlamento Ue: "Dove eravate quando ho chiesto aiuto?" "La mia decisione di entrare in porto con la Seawatch3 dopo 17 giorni in mare senza ricevere risposta non fu una provocazione come molti hanno detto. Ma un'esigenza. Ritenevo che non fosse più sicuro restare in mare e temevo per quanto poteva accadere. Dopo l'episodio della Seawatch3 ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?". Così la comandante della Sea Watch, Carola Rackete, intervenendo davanti commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. Gli eurodeputati la accolgono con unalunga standing ovation. Fonte: Parlamento Ue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev