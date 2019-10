(Agenzia Vista) Ancona, 02 ottobre 2019 Luca Traini, confermata condanna a 12 anni, il suo legale: "Penso su strage ci sia da discutere" Condanna a 12 anni confermata in Appello Luca Traini, colpevole di aver sparato dei colpi di pistola in un raid in cui furono feriti sei migranti. "Penso che sulla strage ci sia molto da discutere, mi aspettavo qualcosa di meglio" Così l'avvocato dell'imputato, Giancarlo Giulianelli . _Courtesy Etv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev