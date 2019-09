(Agenzia Vista) Umbria, 30 settembre 2019 Governo, Salvini: "A Roma si stanno scannando su tutto" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook dall'Umbria in vista dei comizi per le regionali: "A Roma si stanno scannando, stanno litigando su tutto, sullo Ius soli, sull'aumento dell'Iva, sulla riforma della Costituzione e sul taglio dei parlamentari. E' un governo fondato sull'incapacità, il tradimento e l'ipocrisia. Vogliamo tornare al governo dal portone principale, daremo battaglia per evitare l'aumento dell'Iva, evitare che cambino quota 100 e se pensano di tassare denaro contante avranno nella Lega fieri oppositori". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev