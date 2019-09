(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2019 Autonomia, Zaia: "Spero che si sblocchi, non aspetteremo il 2023" "Spero che qualcosa sull'autonomia si sblocchi, non aspetteremo il 2023". Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, entrando alla Conferenza delle Regioni dove il Ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali Francesco Boccia incontra i Presidenti delle Regioni per un primo confronto istituzionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev