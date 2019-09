(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2019 Renzi: "Grazie a Italia Viva il Governo ha più voti in Aula ed è più stabile" "Grazie a Italia Viva il Governo ha più voti in Aula ed è più stabile". Così Matteo Renzi, intervenuto in conferenza stampa presso l'Associazione della Stampa Estera in Italia. /courtesy Facebook Associazione della Stampa Estera in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev