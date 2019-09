Da Treviso a Montecitorio in bici per i diritti dei disabili, l'impresa del triathleta paralimpico Bernardini

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2019 Da Treviso a Montecitorio in bici per i diritti dei disabili, l'impresa del triathleta Bernardini L'atleta paraolompica Giusy Versace, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Pari Opportunità e Disabilità del gruppo, accoglie Bernardo Bernardini, quarantaduenne triathleta mieloleso, che è arrivato a Roma in bicicletta dopo un tour partito da Treviso. “Road to Roma - Per i diritti dei disabili" è la sfida lanciata da Bernardini: dieci tappe da Treviso a Roma per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alla disabilità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev