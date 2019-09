(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 23 settembre 2019 Un consiglio per crescere, Regione Piemonte rilancia concorsi per le scuole Il Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, rilancia le iniziative e i concorsi volti agli studenti delle scuole piemontesi. L'obiettivo è quello di supportare le nuove generazioni ampliando ulteriormente l'offerta formativa di un progetto che nell'ultima edizione ha coinvolto oltre 18mila ragazzi e ragazze del Piemonte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev