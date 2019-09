Omaggio al premier ungherese Orban da platea di Atreju, tutti in coro cantano "Ragazzi di Budapest"

Tunisia, l'ex presidinte Ben Ali sepolto a Medina

Medina, 21 set. (askanews) - L'ex presidente della Tunisia, Zine El-Abidine Ben Ali, morto giovedì scorso in un ospedale della città saudita di Gedda in Arabia, sepolto oggi a Medina, dove l'ex rais viveva in esilio con la sua famiglia dal 2011. Secondo quanto reso noto dai suoi familiari Ben Ali verrà inumato "vicino alla tomba del Profeta", probabilmente nel cimitero di al-Baqi che si trova nei ...