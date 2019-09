Sciopero globale per il clima, anche Bruxelles si mobilita, in 15mila sfilano sotto Commissione Ue

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 settembre 2019 Sciopero globale per il clima, anche Bruxelles si mobilita, marcia sotto la Commissione Ue Cominciano le mobilitazioni dello sciopero globale per il clima in vista del Summit Onu in programma da lunedì a New York. Oltre 5mila gli appuntamenti organizzati in tutto il mondo dal movimento ecologista nato intorno alla giovane attivista svedese Greta Thunberg, 'Fridays For Future'. Anche a Bruxelles gli studenti hanno sfilato in una marcia che si è conclusa col passaggio sotto le istituzioni europee. La polizia ha contato attorno ai 15mila partecipanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev