Bimbo morto in auto, De Micheli: "Via libera da Ue a norma su seggiolini"

Mobilità elettrica, Luigi Ferraris sigla un accordo con Fca

Torino, (askanews) - Il "Vehicle to Grid" è un sistema di ricarica intelligente per auto elettriche in grado non solo di fornire energia ma anche di riceverla quando serve. Un sistema "bidirezionale" per vetture che diventano in qualche modo esse stesse "batterie" dell'ecosistema. E' l'obiettivo di Terna e Fca, che hanno siglato a Torino un'intesa che prevede la creazione e lo studio ...