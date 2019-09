(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 settembre 2019 PD, Tajani: "Scissioni non hanno mai portato fortuna, politica non è poltronificio" "Scissioni non hanno mai portato fortuna, politica non è poltronificio". Così l'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando l'annuncio di Matteo Renzi sulla decisione di lasciare il Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev