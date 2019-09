(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2019 Scissione Pd, Morani: "Mi auguro non avvenga, faccio appello ad unità" La cerimonia del giuramento dei Sottosegretari di Stato nella Sala dei Galeoni, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessia Morani, al termine del giuramento a Palazzo Chigi: "Non posso che fare un appello all'unità, spero che nessuno faccia scelte che sarebbero incomprensibili per gli elettori" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev