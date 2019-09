Ponte Genova, Bucci: "Riapre via Fillak, Valpolcevera verso la normalità"

(Agenzia Vista) Liguria, 16 settembre 2019 Ponte Genova Bucci Riapre via Fillak,Valpolcevera verso normalita La promessa era stata quella di riaprire Via Fillak in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico e questa mattina, anche se solo nella corsia a salire, la strada simbolo della tragedia di Ponte Morandi e' stata riaperta. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalita' di questa porzione di citta'. "Il problema della circolazione in Valpolcevera - ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla demolizione e costruzione del ponte sul Polcevera Marco Bucci - dovrebbe essere risolto.. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev