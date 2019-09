(Agenzia Vista) Milano, 15 settembre 2019 Atreju, Fidanza (Fdi): "Vogliamo difendere nostra cultura e tradizione" "Vogliamo difendere nostra cultura e tradizione". Così il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, intervenuto a margine del flash mob sui Navigli di Milano con cui Fdi ha celebrato i 500 anni di ‪Leonardo Da Vinci‬. “Navigare necesse est”, questo motto latino ripreso da D’Annunzio, il titolo dell’iniziativa promossa dall’eurodeputato milanese Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, nell’ambito delle iniziative preparatorie ad Atreju 2019, la festa della destra in programma a Roma ‪da venerdì 20 a domenica 22 settembre‬. Ospiti d’eccezione il professor Francesco Alberoni, che ha tracciato un percorso storico sull’identità culturale italiana, l’attore Edoardo Sylos Labini che sta portando in tutta Italia uno spettacolo inedito su D’Annunzio, e il Presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella che ha ribadito la necessità di tutelare il Made in Italy a 360 gradi. Alla fine è spuntato anche lo striscione “ELEZIONI SUBITO” sul barcone con cui Fratelli d’Italia ha solcato le acque del Naviglio Grande di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it