Conte: "Nessuno scontro con Salvini, ben venga opposizione-pungolo"

Conte: "Non chiedo favori in Europa, l'Italia e' solida"

(Agenzia Vista) Accumoli, 13 settembre 2019 Conte non chiedo favori in Europa, l'Italia e' solida Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in visita nelle zone colpite dal terremoto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev