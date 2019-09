Rogo deposito pneumatici a Battipaglia, sos nube tossica - immagini

(Agenzia Vista) Salerno, 12 settembre 2019 Incendio pneumatici in Campania Un vasto incendio si è sviluppato in un'azienda che tratta rifiuti speciali nella zona industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno. L'azienda interessata dal rogo si occupa di recuperare pneumatici in disuso / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev