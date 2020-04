Coronavirus, Borrelli: dati confortanti, positivi calano ancora

Roma, 23 apr. (askanews) - Dati confortanti per l'andamento dell'epidemia di coronavirus per il 23 aprile: continua a scendere il numero delle persone positive: In Italia sono 106.848, 851 in meno rispetto al 22 aprile. I dati sono forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli:

I dati di oggi sono particolarmente confortanti. Per la prima volta il numero dei dimessi e dei guariti supera il numero dei nuovi casi. Incremento di 2.646, mentre i dimessi e i guariti sono 3.033. Da inizio crisi i guariti sono 57.576. Prosegue anche un alleggerimento delle terapie intensive: dei 106.848 attualmente positivi, 22.871 sono ricoverati con sintomi, 2.267 in terapia intensiva e 81.710 si trovano in isolamento domiciliare. Oggi registriamo 464 deceduti. Ad oggi sono stati effettuati 1.579.909 tamponi a 1.052.577 pazienti.