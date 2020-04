IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 23 APRILE

Milano, 23 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus, il 23 aprile.

INDIA

La città di Navi Mumbai (New Bombay) è stata invasa dalla bellezza. Centinaia di fenicotteri rosa stazionano davanti ai palazzi, attirati dal silenzio e dalla quiete provocati dal lockdown. I fenicotteri sono soliti passare da queste parti ogni anno ma questa primavera sono quasi il doppio rispetto al solito hanno detto gli abitanti.

LIBERIA

In Liberia il coronavirus si combatte strada per strada, armati di acqua, sapone e gel igienizzante. Nella capitale Monrovia i cittadini si sono organizzati con dei checkpoint che fermano le auto e le persone in transito obbligando tutti a lavarsi le mani prima di entrare nei loro quartieri.

FRANCIA

A Parigi la protezione civile porta cibo e aiuto ai senzatetto. Ogni giorno decine di squadre girano la città per distribuire fra i 3mila e i 5mila pasti al giorno alle persone costrette a vivere per strada, ora ancora più sole e senza aiuto nelle città deserte.

REGNO UNITO

La moschea di Birmingham si trasforma in un obitorio "temporaneo" per accogliere le salme delle vittime del Covid-19. Numerosi volontari hanno allestito la camera mortuaria con l'impennata delle morti. Si tratta della moschea di Ghamkol Sharif a Central Jamia che fornisce servizi funebri islamici da due decenni.

VIETNAM

Dopo 3 settimane il Vietnam ha deciso di allentare il lockdown. Molti negozi hanno riaperto e nelle strade è tornato il traffico. Il Paese, pur essendo confinante con la Cina, ha registrato solo 268 casi e zero morti.