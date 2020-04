Earth Day, l'Onu: il coronavirus sia chance per un mondo migliore

Roma, 22 apr. (askanews) - Il coronavirus può essere anche una chance per costruire un mondo migliore. Questo il messaggio che arriva per

l'Earth Day, la Giornata della Terra, nel suo 50esimo anniversario, da Patricia Espinosa, Segretaria generale dell'UNFCCC, la task force dell'Onu sui cambiamenti climatici, che in un video ha esortato i paesi a convertirsi al green nella fase di ripresa dopo la pandemia.

"Il coronavirus ha messo in evidenza quanto è fragile il nostro mondo davanti a uno shock improvviso. In questo momento la priorità è proteggere e dare supporto ai vulnerabili - ha detto - ma non possiamo limitare i nostri sforzi o perdere di vista l'Earth Day 2020 e il suo tema principale: i cambiamenti climatici. Mentre il coronavirus ci ha colto tutti di sorpresa, non si può dire lo stesso dei cambiamenti climatici, la campanella d'allarme risuona da anni. Le conseguenze ci saranno per questa e le future generazioni, saranno private di una vita in salute, felice e produttiva", ha ammonito.

"Io confido che la scienza troverà una cura per il Covid 19 e presto le economie mondiali ripartiranno; questa ripartenza sarà una finestra di speranza e opportunità, un'opportunità per le nazioni per riconvertirsi al green e rendere l'economia del 21esimo secolo pulita, verde, salutare, sicura e più resiliente.

E' una chance per tutto il mondo per ripartire in un modo migliore".