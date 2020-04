"2040-Salviamo il Pianeta!", film che immagina un futuro migliore

Roma, 20 apr. (askanews) - Si può pensare un futuro alternativo per il Pianeta Terra più equo e sostenibile, anche in questi giorni di crisi globale? Il regista australiano Damon Gameau prova a immaginarlo in "2040 - Salviamo il Pianeta!", documentario in onda in prima tv su laF (Sky 135) il 22 aprile, (alle ore 21.10) in occasione della Giornata della Terra.

"2040 è una lettera a mia figlia di 4 anni - ha spiegato il regista - tutto ciò che le mostro e che potrebbe condurre il nostro Pianeta a un 2040 migliore, esiste già. Non è una fantasia utopistica, è un esercizio, un sogno fondato sulla realtà".

Il docufilm è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino 2019 e in Australia ha registrato tra i più grandi incassi di sempre nel suo genere. Sicuro che il nostro futuro nel 2040 potrebbe essere equo, positivo e sostenibile se decidessimo di adottare le soluzioni e le tecnologie già disponibili, Gameau ha fatto un viaggio attorno al mondo incontrando esperti e innovatori in diversi settori, come agricoltura, acquacoltura, sostenibilità, logistica, educazione, alimentazione, impegnati concretamente nella lotta ai cambiamenti climatici. Ha incontrato anche quasi 100 bambini da diverse parti della Terra, per capire i loro desideri e speranze e per andare oltre la propria visione del futuro.

Il suo messaggio, punto cardine del film, è: "Credo sia arrivato il momento di raccontare una nuova storia, una storia che si focalizzi sulle soluzioni e non sui problemi".