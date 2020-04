Strage in Canada, uno uomo apre fuoco e uccide almeno 16 persone

Toronto (Canada), 20 apr. (askanews) - Un uomo armato ha fatto una strage in Canada e il Paese è attualmente sotto shock. Il killer ha ucciso almeno 16 persone, tra cui una poliziotta, per motivi ancora sconosciuti nella notte tra sabato a domenica in Nuova Scozia, durante il peggior massacro di questo tipo che il Canada abbia mai conosciuto.

La polizia ha riferito che il 51enne, un odontotecnico secondo i media, è stato ucciso nel corso del suo arresto dopo una vasta caccia all'uomo di una dozzina di ore in tutta la provincia orientale dal Canada.

La polizia ha indicato in un tweet che il colpevole sarebbe Gabriel Wortman che viaggiava su un'auto simile a quella della polizia, e indossando la divisa degli agenti. Ha seminato la morte in diversi luoghi, in circostanze e per motivi ancora misteriosi che hanno scioccato la popolazione.