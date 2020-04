In Minnesota proteste anti-lockdown: "Ogni lavoro è essenziale"

Saint Paul, 18 apr. (askanews) - Alcuni manifestanti si sono radunati per il secondo giorno consecutivo davanti alla residenza del governatore del Minnesota Tim Walt a Saint Paul, per chiedere la fine del lockdown.

Clacson, tante bandiere americane e pro-Trump, e cartelli con scritte come "Tutti i lavori sono essenziali alle catene di rifornimento". Altre scritte recitano "Lascia al Minnesota tornare al lavoro" o "Ogni lavoro è essenziale".

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato dei tweet in cui appoggiava le proteste in corso in alcuni Stati americani contro il lockdown per il coronavirus. Nel suo

briefing quotidiano sulla pandemia ha detto che alcune delle

misure pree da Minnesota, Michigan e Virginia sono "troppo

severe". In precedenza aveva twittato "LIBERATE IL MINNESOTA",

"LIBERATE IL MICHIGAN" e "LIBERATE LA VIRGINIA".

Le proteste contro il lockdown per il coronavirus sono avvenute

oltre che in Minnesota, anche in Michigan, Ohio, North Carolina, Utah, Virginia e Kentucky. Gli Stati a cui Trump ha fatto riferimento nei suoi tweet sono tutti guidati da democratici. Ohio e Utah, che non ha menzionato, hanno governatori repubblicani.