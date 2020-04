IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 17 APRILE

Roma, 17 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus, il 17 aprile.

IRLANDA A Belfast non ci si accontenta delle birre in lattina o in bottiglia e una catena di pub si è organizzata per la consegna a domicilio di pinte di Guinness appena spillata in un furgone. Ne portano anche 300 al giorno.

MALESIA A sorvegliare le strade di Kemaman, in Malesia, c'è una figura spettrale con chioma selvaggia e barba fluente. Un uomo si traveste di notte da "spirito cattivo" per scoraggiare la gente a uscire di casa durante il lockdown.

ISS Due astronauti della Nasa e un cosmonauta russo sono rientrati sulla Terra dalla Stazione spaziale internazionale. E' il primo rientro dall'Iss dall'inizio della pandemia di coronavirus. La capsula, con a bordo Andrew Morgan, Jessica Meir e Oleg Skripotchka, è atterrata nella steppa del Kazakistan all'alba.

ECUADOR Un vigile del fuoco a Quito allieta la quarantena delle persone chiuse in casa suonando la tromba mentre è "sospeso" a un'altezza vertiginosa sulla scala dell'autobotte.

USA Una pizzeria di Chicago si è reinventata per l'emergenza e ha iniziato a produrre mascherine per il personale sanitario e i dipendenti delle attività essenziali. Dimo's Pizza ne "sforna" già 1300 al giorno e conta di aumentare la sua produzione.